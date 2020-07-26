В 1-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» легенда гласит, что когда-то на земле существовали существа, способные дать избранным людям способность управлять пятью стихиями. Но для того, чтобы приобрести заветное умение, придется пройти через опасные туманные горы. Один смельчак решил преодолеть рискованный путь, чтобы получить могущество и власть над природой. Отправляясь на риск, он не знал, с какими испытаниями ему придется столкнуться и как дорого заплатить за свое отчаянное бесстрашие. Впрочем, цель оправдывает средства. Или же это правило действует далеко не всегда?