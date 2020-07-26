Menu
Fog Hill of Five Elements 2020, season 1

Fog Hill of Five Elements season 1 poster
Fog Hill of Five Elements
Season premiere 26 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 24 minutes
"Fog Hill of Five Elements" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Туманный холм пяти стихий» легенда гласит, что когда-то на земле существовали существа, способные дать избранным людям способность управлять пятью стихиями. Но для того, чтобы приобрести заветное умение, придется пройти через опасные туманные горы. Один смельчак решил преодолеть рискованный путь, чтобы получить могущество и власть над природой. Отправляясь на риск, он не знал, с какими испытаниями ему придется столкнуться и как дорого заплатить за свое отчаянное бесстрашие. Впрочем, цель оправдывает средства. Или же это правило действует далеко не всегда?

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 August 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 August 2020
