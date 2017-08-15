Menu
Family Cooking Showdown (2017), season 1

Family Cooking Showdown season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Family Cooking Showdown Seasons Season 1

Family Cooking Showdown
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 48 minutes
"Family Cooking Showdown" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ будут соревноваться обычные британские семьи, которые уверены, что они отлично справляются с приготовлением вкусной пищи. Они попробуют доказать это, участвуя в различных испытаниях, которые подтвердят или опровергнут их мастерство. В каждом эпизоде появятся две команды, которые будут трудиться над созданием нескольких своих любимых блюд, постоянно присутствующих на обеденном столе. Профессиональное жюри оценит их работу и даст возможность сразиться за статус лучшего повара, готовящего домашние блюда.

7 IMDb
"Family Cooking Showdown" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 August 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 August 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 August 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 September 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 September 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 September 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 September 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 October 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 October 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 October 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 October 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 November 2017
