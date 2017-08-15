В 1-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ будут соревноваться обычные британские семьи, которые уверены, что они отлично справляются с приготовлением вкусной пищи. Они попробуют доказать это, участвуя в различных испытаниях, которые подтвердят или опровергнут их мастерство. В каждом эпизоде появятся две команды, которые будут трудиться над созданием нескольких своих любимых блюд, постоянно присутствующих на обеденном столе. Профессиональное жюри оценит их работу и даст возможность сразиться за статус лучшего повара, готовящего домашние блюда.