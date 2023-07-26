Во 2-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» у Пита появляется новый друг, что вызывает волну ревности его властной матери. Тем временем Энни пытается проводить как можно больше времени со своей вновь обретенной воскресшей матерью, но та постепенно устает от новой для себя роли. Чтобы получить немного свободы, Трофи готова на любые ухищрения. Энни и Трофи играют в настольную игру «Папочка, это я!», которая может помочь Эвтаназии наконец узнать настоящее имя своего биологического отца. Но принесет ли эта информация успокоение мятежному подростку или у семейства появится еще больше проблем?