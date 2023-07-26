Menu
Teenage Euthanasia 2021 - 2023, season 2

Season premiere 26 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Teenage Euthanasia" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» у Пита появляется новый друг, что вызывает волну ревности его властной матери. Тем временем Энни пытается проводить как можно больше времени со своей вновь обретенной воскресшей матерью, но та постепенно устает от новой для себя роли. Чтобы получить немного свободы, Трофи готова на любые ухищрения. Энни и Трофи играют в настольную игру «Папочка, это я!», которая может помочь Эвтаназии наконец узнать настоящее имя своего биологического отца. Но принесет ли эта информация успокоение мятежному подростку или у семейства появится еще больше проблем?

Teenage Euthanasia List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Remember Fun?
Season 2 Episode 1
26 July 2023
Mother's Day
Season 2 Episode 2
2 August 2023
A League of His Own
Season 2 Episode 3
9 August 2023
My Child is a Robot
Season 2 Episode 4
16 August 2023
Adult Swim Land
Season 2 Episode 5
23 August 2023
Viva La Flappanista!
Season 2 Episode 6
30 August 2023
A League of His Own
Season 2 Episode 7
6 September 2023
It Happening!!! (Jellybean's Birthday)
Season 2 Episode 8
13 September 2023
A Waist-Down Ghost Town Shut Down
Season 2 Episode 9
20 September 2023
A Very Fantasy Vacation
Season 2 Episode 10
27 September 2023
TV series release schedule
