В 1-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» в штате Флорида есть похоронное бюро «Нежный конец». Им владеет весьма странная семья: старушка Баба, ее сын Пит и дочь Трофи. Когда Трофи узнает о незапланированной беременности, она с горя называет дочку Эвтаназия и бросает ее на попечение бабушки и дяди. Эвтаназия, или Энни, вновь видит мать лишь в подростковом возрасте, когда ту уже мертвой привозят в семейное агентство для погребения. Но происходит невероятное: молния попадает в самодельный раствор для бальзамирования со слезами Эвтаназии, и в результате Трофи оживает. У нее появляются сверхъестественные способности и второй шанс стать хорошей матерью.