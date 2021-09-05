Menu
Teenage Euthanasia 2021, season 1

Season premiere 5 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Teenage Euthanasia" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подросток Эвтаназия» в штате Флорида есть похоронное бюро «Нежный конец». Им владеет весьма странная семья: старушка Баба, ее сын Пит и дочь Трофи. Когда Трофи узнает о незапланированной беременности, она с горя называет дочку Эвтаназия и бросает ее на попечение бабушки и дяди. Эвтаназия, или Энни, вновь видит мать лишь в подростковом возрасте, когда ту уже мертвой привозят в семейное агентство для погребения. Но происходит невероятное: молния попадает в самодельный раствор для бальзамирования со слезами Эвтаназии, и в результате Трофи оживает. У нее появляются сверхъестественные способности и второй шанс стать хорошей матерью.

Nobody Beats the Baba
Season 1 Episode 1
5 September 2021
First Date with the Second Coming
Season 1 Episode 2
19 September 2021
Teen Eggs and Scram
Season 1 Episode 3
19 September 2021
The Bad Bang Theory
Season 1 Episode 4
26 September 2021
Suddenly Susan
Season 1 Episode 5
3 October 2021
Adventures in Beetle Sitting
Season 1 Episode 6
10 October 2021
Dada M.I.A.
Season 1 Episode 7
17 October 2021
