Almost Paradise 2020, season 1

Almost Paradise
Season premiere 30 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Almost Paradise" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс Уокер уже много лет верой и правдой служит в американском Управлении по борьбе с наркотиками. Но его честность и упорство не устраивают некоторых вышестоящих коллег, которые зарабатывают на сделках с мафией, поэтому мужчину обманом и угрозами заставляют добровольно уйти в преждевременную отставку. Решив покончить с прошлой жизнью, Алекс переезжает на Филиппины и обзаводится собственным сувенирным магазинчиком. Однако прошлое настигает его даже в этом идиллическом уголке. Выясняется, что на острове идут разборки крупных преступных группировок за право владения местным курортом.

Series rating

0.0
7.5 IMDb
Finding Mabuhay
Season 1 Episode 1
30 March 2020
It's Personal
Season 1 Episode 2
6 April 2020
Reef Eel Soup for the Soul
Season 1 Episode 3
13 April 2020
Pistol Whip
Season 1 Episode 4
20 April 2020
Unbecalming
Season 1 Episode 5
27 April 2020
Rise of the Kalangay
Season 1 Episode 6
4 May 2020
Uncle Danny
Season 1 Episode 7
11 May 2020
Lone Wolf
Season 1 Episode 8
18 May 2020
A Wedding to Die For
Season 1 Episode 9
25 May 2020
Something Walker This Way Comes
Season 1 Episode 10
1 June 2020
