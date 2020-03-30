В 1-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс Уокер уже много лет верой и правдой служит в американском Управлении по борьбе с наркотиками. Но его честность и упорство не устраивают некоторых вышестоящих коллег, которые зарабатывают на сделках с мафией, поэтому мужчину обманом и угрозами заставляют добровольно уйти в преждевременную отставку. Решив покончить с прошлой жизнью, Алекс переезжает на Филиппины и обзаводится собственным сувенирным магазинчиком. Однако прошлое настигает его даже в этом идиллическом уголке. Выясняется, что на острове идут разборки крупных преступных группировок за право владения местным курортом.