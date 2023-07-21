Во 2-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс непреднамеренно оказывается втянутым в смертельно опасную игру после посещения свадьбы крупного гонконгского мафиози. Босс банды Цинь Сюн Ди по кличке Скорпион объявляет охоту на бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками, едва его личность вскрывается. Тем временем на островах вновь появляется бывший напарник Алекса, предавший его доверие много лет назад. Кроме того, на пороге мужчины возникает его давно потерянная дочь – уже совсем взрослая девушка. Она сообщает отцу, что решила вступить в корпус мира, но невольно оказывается целью для его врагов.