Almost Paradise 2020 - 2023, season 2

Almost Paradise season 2 poster
Almost Paradise
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Almost Paradise" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс непреднамеренно оказывается втянутым в смертельно опасную игру после посещения свадьбы крупного гонконгского мафиози. Босс банды Цинь Сюн Ди по кличке Скорпион объявляет охоту на бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками, едва его личность вскрывается. Тем временем на островах вновь появляется бывший напарник Алекса, предавший его доверие много лет назад. Кроме того, на пороге мужчины возникает его давно потерянная дочь – уже совсем взрослая девушка. Она сообщает отцу, что решила вступить в корпус мира, но невольно оказывается целью для его врагов.

7.5 IMDb
Almost Paradise List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Magellan Cross
Season 2 Episode 1
21 July 2023
Breaking Badminton
Season 2 Episode 2
21 July 2023
A Fisherfolk Tale
Season 2 Episode 3
21 July 2023
Bahala Na
Season 2 Episode 4
21 July 2023
Deus Ex-Wife Machina
Season 2 Episode 5
21 July 2023
Ghost Month
Season 2 Episode 6
21 July 2023
All In
Season 2 Episode 7
21 July 2023
Uncoupled
Season 2 Episode 8
21 July 2023
Old Times
Season 2 Episode 9
21 July 2023
Brigade
Season 2 Episode 10
21 July 2023
TV series release schedule
