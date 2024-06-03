Menu
Razvod po raschetu 2024, season 1

Razvod po raschetu 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Razvod po raschetu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Развод по расчету» в центре событий оказывается обычная российская молодая семья, страдающая от недостатка жилплощади. Екатерина и Степан любят друг друга, но их идиллию нарушают постоянно находящаяся под боком ворчливая свекровь и дети, не имеющие отдельной комнаты. Решение приходит с неожиданной стороны. Строительная фирма, в которой работают оба супруга, объявляет о социальной акции: начальство дарит по квартире своим сотрудницам… но только тем, кто после развода воспитывают детей в одиночку. Степа и Катя немедленно отправляются в загс с заявлением о разводе…

Series rating

0.0
5.8 IMDb
Razvod po raschetu List of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 June 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 June 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 June 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 June 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 June 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 June 2024
TV series release schedule
