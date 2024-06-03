В 1-м сезоне сериала «Развод по расчету» в центре событий оказывается обычная российская молодая семья, страдающая от недостатка жилплощади. Екатерина и Степан любят друг друга, но их идиллию нарушают постоянно находящаяся под боком ворчливая свекровь и дети, не имеющие отдельной комнаты. Решение приходит с неожиданной стороны. Строительная фирма, в которой работают оба супруга, объявляет о социальной акции: начальство дарит по квартире своим сотрудницам… но только тем, кто после развода воспитывают детей в одиночку. Степа и Катя немедленно отправляются в загс с заявлением о разводе…