Во 2-м сезоне шоу «Удивительная реальность» будет десять игроков, которые проходят кастинг на новое реалити. Они даже не подозревают, что уже являются полноценными участниками съемок, и на них нацелены камеры. Девушки и парни проходят испытания, где им предстоит оценивать друг друга по моральным качествам, преодолевать страх замкнутого пространства и многое другое. Однако, встретив ведущую Найву Нимри, конкурсанты узнают какую-то часть правды о том, что происходит на самом деле. Они посетят кинотеатр, где увидят самих себя в те моменты, когда не думали, что их снимают. После этого будет решаться их дальнейшая судьба.