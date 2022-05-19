Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Insiders (2021), season 2

Insiders season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Insiders Seasons Season 2

Insiders 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 36 minutes
"Insiders" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Удивительная реальность» будет десять игроков, которые проходят кастинг на новое реалити. Они даже не подозревают, что уже являются полноценными участниками съемок, и на них нацелены камеры. Девушки и парни проходят испытания, где им предстоит оценивать друг друга по моральным качествам, преодолевать страх замкнутого пространства и многое другое. Однако, встретив ведущую Найву Нимри, конкурсанты узнают какую-то часть правды о том, что происходит на самом деле. Они посетят кинотеатр, где увидят самих себя в те моменты, когда не думали, что их снимают. После этого будет решаться их дальнейшая судьба.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
4.2 IMDb
Write review
Insiders List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
El gran juego de Insiders
Season 2 Episode 1
19 May 2022
Nada es lo que parece
Season 2 Episode 2
19 May 2022
Dos bandos
Season 2 Episode 3
19 May 2022
Están dentro
Season 2 Episode 4
26 May 2022
Aliarse o morir
Season 2 Episode 5
26 May 2022
Jaque a Insiders
Season 2 Episode 6
26 May 2022
El concursante perfecto
Season 2 Episode 7
26 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more