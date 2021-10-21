Menu
Insiders (2021), season 1

Insiders season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Insiders Seasons Season 1

Insiders 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 36 minutes
"Insiders" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Удивительная реальность» зрители познакомятся с 12 участниками, которые не подозревают, что их снимают. Они убеждены, что находятся в финале отборочного тура для реалити-сериала. Однако это далеко не так, ведь они уже полноценные конкурсанты, которым предстоит взаимодействовать между собой. Цель проекта – показать людей в естественном состоянии, когда они ведут себя расслабленно и не задумываются, как выставить себя в лучшем свете. Все изменится, когда ведущая Найва Нимри сообщит участникам, что они давно в шоу. Парни и девушки смогут посмотреть на себя со стороны, а по результатам определится, кто из них попадет в финал.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
4.2 IMDb
Insiders List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Bienvenidos a Insiders
Season 1 Episode 1
21 October 2021
Si lo cuentas, estás fuera
Season 1 Episode 2
21 October 2021
La perfección no existe
Season 1 Episode 3
21 October 2021
La vida en streaming
Season 1 Episode 4
21 October 2021
Sesión continua
Season 1 Episode 5
21 October 2021
Te arrastro conmigo
Season 1 Episode 6
21 October 2021
Los últimos serán los primeros
Season 1 Episode 7
21 October 2021
TV series release schedule
