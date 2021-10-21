В 1-м сезоне шоу «Удивительная реальность» зрители познакомятся с 12 участниками, которые не подозревают, что их снимают. Они убеждены, что находятся в финале отборочного тура для реалити-сериала. Однако это далеко не так, ведь они уже полноценные конкурсанты, которым предстоит взаимодействовать между собой. Цель проекта – показать людей в естественном состоянии, когда они ведут себя расслабленно и не задумываются, как выставить себя в лучшем свете. Все изменится, когда ведущая Найва Нимри сообщит участникам, что они давно в шоу. Парни и девушки смогут посмотреть на себя со стороны, а по результатам определится, кто из них попадет в финал.