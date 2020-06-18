Menu
Taste the Nation with Padma Lakshmi (2020), season 1

Taste the Nation with Padma Lakshmi season 1 poster
Season premiere 18 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Taste the Nation with Padma Lakshmi" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» ведущая побывает в самых необычных уголках США, чтобы ознакомиться с местной кухней. Первая остановка – пограничный городок Эль-Пасо, когда-то принадлежавший Мексике. Считается, что именно готовятся лучшие буррито Америки. Затем Падме развеет миф относительно гамбургеров и хот-догов, которые ошибочно считаются исконно американскими блюдами, посетит несколько китайских ресторанов в Сан-Франциско, а также отведает индийскую кухню в самом сердце Нью-Йорка.

8.1 IMDb
Burritos at the Border
Season 1 Episode 1
18 June 2020
The All American Weiner
Season 1 Episode 2
18 June 2020
Don't Mind if I Dosa
Season 1 Episode 3
18 June 2020
The Gullah Way
Season 1 Episode 4
18 June 2020
What Is Chop Suey Anyway?
Season 1 Episode 5
18 June 2020
Where the Kabob Is Hot
Season 1 Episode 6
18 June 2020
The Original Americans
Season 1 Episode 7
18 June 2020
Dancing in Little Lima!
Season 1 Episode 8
18 June 2020
The Pad Thai Gamble
Season 1 Episode 9
18 June 2020
Zen and the Art of Poke
Season 1 Episode 10
18 June 2020
