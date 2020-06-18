В 1-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» ведущая побывает в самых необычных уголках США, чтобы ознакомиться с местной кухней. Первая остановка – пограничный городок Эль-Пасо, когда-то принадлежавший Мексике. Считается, что именно готовятся лучшие буррито Америки. Затем Падме развеет миф относительно гамбургеров и хот-догов, которые ошибочно считаются исконно американскими блюдами, посетит несколько китайских ресторанов в Сан-Франциско, а также отведает индийскую кухню в самом сердце Нью-Йорка.