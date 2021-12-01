В 1-м сезоне сериала «Кодекс» темнокожий мужчина средних лет по имени Идрисс Том построил успешную карьеру во Франции. Он стал адвокатом состоятельных и влиятельных людей. Все изменилось после того, как на него напали и попытались убить. Идриссу удалось уцелеть, однако врачи не смогли достать из груди один осколок. Именно он может стать роковым для главного героя, в любой момент лишив его жизни. Решив разобраться со своими личными и профессиональными ошибками, Идрисс отныне решает оказывать содействие тем, кого может безжалостно раздавить судебная машина. Далеко не все могут рассчитывать на справедливое решение в зале суда...