Le Code 2021, season 1

Le Code season 1 poster
Le Code

Le Code 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 18 minutes
"Le Code" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кодекс» темнокожий мужчина средних лет по имени Идрисс Том построил успешную карьеру во Франции. Он стал адвокатом состоятельных и влиятельных людей. Все изменилось после того, как на него напали и попытались убить. Идриссу удалось уцелеть, однако врачи не смогли достать из груди один осколок. Именно он может стать роковым для главного героя, в любой момент лишив его жизни. Решив разобраться со своими личными и профессиональными ошибками, Идрисс отныне решает оказывать содействие тем, кого может безжалостно раздавить судебная машина. Далеко не все могут рассчитывать на справедливое решение в зале суда...

7 IMDb
Le Code List of episodes
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 December 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 December 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 December 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 December 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 December 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 December 2021
