Le Code 2021 - 2023, season 2

Le Code

Le Code 18+
Season premiere 4 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 18 minutes

7 IMDb
Le Code List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Season 2 Episode 1
4 January 2023
Légitime violence
Season 2 Episode 2
4 January 2023
Une parfaite coupable
Season 2 Episode 3
11 January 2023
Dérapages
Season 2 Episode 4
11 January 2023
À charge
Season 2 Episode 5
18 January 2023
Irresponsable
Season 2 Episode 6
18 January 2023
