Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Le Code 2021 - 2023, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
No poster for this film
Kinoafisha
TV Shows
Le Code
Seasons
Season 2
Le Code
18+
Season premiere
4 January 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 18 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7
IMDb
Write review
Le Code List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Season 2
Episode 1
4 January 2023
Légitime violence
Season 2
Episode 2
4 January 2023
Une parfaite coupable
Season 2
Episode 3
11 January 2023
Dérapages
Season 2
Episode 4
11 January 2023
À charge
Season 2
Episode 5
18 January 2023
Irresponsable
Season 2
Episode 6
18 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree