В 1-м сезоне сериала «Агентство НЛС» обаятельный парень по имени Андрей должен вернуть немалую сумму денег криминальному авторитету из Петербурга по кличке Катя. Его прозвище является производным от слова Катафалк, а это означает, что тем, кто не отдаст деньги этому человеку, не стоит надеяться на благополучный исход ситуации. Проценты растут, и с каждым днем просрочки Андрею грозят все большие неприятности. Но где найти такую сумму, когда работаешь обычным массажистом? Герой полагается на случай, и он подворачивается сам собой. Внезапно богатый мужчина просит Андрея охмурить избранницу его сына, которая мешает выгодному браку парня.