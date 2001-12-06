Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Agentstvo NLS 2001 - 2002 season 1

Agentstvo NLS season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Agentstvo NLS Seasons Season 1
Agentstvo NLS 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2001
Production year 2001
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Agentstvo NLS" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Агентство НЛС» обаятельный парень по имени Андрей должен вернуть немалую сумму денег криминальному авторитету из Петербурга по кличке Катя. Его прозвище является производным от слова Катафалк, а это означает, что тем, кто не отдаст деньги этому человеку, не стоит надеяться на благополучный исход ситуации. Проценты растут, и с каждым днем просрочки Андрею грозят все большие неприятности. Но где найти такую сумму, когда работаешь обычным массажистом? Герой полагается на случай, и он подворачивается сам собой. Внезапно богатый мужчина просит Андрея охмурить избранницу его сына, которая мешает выгодному браку парня.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"Agentstvo NLS" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Сезон 1, эпизод 1
Season 1 Episode 1
6 December 2001
Сезон 1, эпизод 2
Season 1 Episode 2
7 December 2001
Сезон 1, эпизод 3
Season 1 Episode 3
10 December 2001
Сезон 1, эпизод 4
Season 1 Episode 4
11 December 2001
Сезон 1, эпизод 5
Season 1 Episode 5
13 December 2001
Сезон 1, эпизод 6
Season 1 Episode 6
14 December 2001
Сезон 1, эпизод 7
Season 1 Episode 7
17 December 2001
Сезон 1, эпизод 8
Season 1 Episode 8
18 December 2001
Сезон 1, эпизод 9
Season 1 Episode 9
19 December 2001
Сезон 1, эпизод 10
Season 1 Episode 10
20 December 2001
Сезон 1, эпизод 11
Season 1 Episode 11
21 December 2001
Сезон 1, эпизод 12
Season 1 Episode 12
25 December 2001
Сезон 1, эпизод 13
Season 1 Episode 13
26 December 2001
Сезон 1, эпизод 14
Season 1 Episode 14
27 December 2001
Сезон 1, эпизод 15
Season 1 Episode 15
28 December 2001
Сезон 1, эпизод 16
Season 1 Episode 16
29 December 2001
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more