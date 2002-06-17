Menu
Agentstvo NLS 2001 - 2002, season 2

Agentstvo NLS 12+
Title Сезон 2
Season premiere 17 June 2002
Production year 2002
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Agentstvo NLS" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Агентство НЛС» у героев появляется новый, весьма необычный офис, который располагается на корабле. Теперь профессиональная деятельность «частных» детективов еще больше напоминает увлекательное приключение. Также их ряды пополняются еще одним сотрудником по имени Виктор Брагин. Самоуверенный мужчина, который обожает много и вкусно есть, передвигается на старинном BMW и производит впечатление ни в чем не нуждающегося человека. Заполучить его в команду было непросто, но ребятам это удалось. Появление Брагина отразится на работе агентства наилучшим образом.

7.2 IMDb
"Agentstvo NLS" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 2 Episode 1
17 June 2002
Season 2 Episode 2
18 June 2002
Season 2 Episode 3
19 June 2002
Season 2 Episode 4
20 June 2002
Season 2 Episode 5
24 June 2002
Season 2 Episode 6
25 June 2002
Season 2 Episode 7
26 June 2002
Season 2 Episode 8
27 June 2002
Season 2 Episode 9
1 July 2002
Season 2 Episode 10
2 July 2002
Season 2 Episode 11
3 July 2002
Season 2 Episode 12
4 July 2002
Season 2 Episode 13
8 July 2002
Season 2 Episode 14
9 July 2002
Season 2 Episode 15
10 July 2002
Season 2 Episode 16
11 July 2002
TV series release schedule
