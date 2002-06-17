Во 2-м сезоне сериала «Агентство НЛС» у героев появляется новый, весьма необычный офис, который располагается на корабле. Теперь профессиональная деятельность «частных» детективов еще больше напоминает увлекательное приключение. Также их ряды пополняются еще одним сотрудником по имени Виктор Брагин. Самоуверенный мужчина, который обожает много и вкусно есть, передвигается на старинном BMW и производит впечатление ни в чем не нуждающегося человека. Заполучить его в команду было непросто, но ребятам это удалось. Появление Брагина отразится на работе агентства наилучшим образом.