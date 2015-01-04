Menu
Season premiere 4 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 48 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Опасная пятерка» команда намерена отомстить за гибель близкого друга. Гитлер, проходя возле Клэр, изображает из себя успешного старшеклассника Джонни, который отчаянно стремится к власти. Команда подвергается преследованиям полицией. Тем временем нацистские динозавры возвращаются, превращая тех, кого они заражают, в людей-ящеров. Затем нацисты хотят захватить католическую церковь. Опасной пятерке предстоит спасти Рождество. Гитлер возвращается к жизни как зомби и поднимает армию нацистских зомби, вторгшихся в Советских Союз, в то время как Джексон пытается завоевать расположение Ильзы.

8.3 IMDb
Merry Christmas Colonel
Season 2 Episode 1
4 January 2015
Johnny Hitler
Season 2 Episode 2
11 January 2015
Revenge of the Lizardmen
Season 2 Episode 3
18 January 2015
Un Sacco Di Natale (A Sack of Christmas)
Season 2 Episode 4
25 January 2015
Super Dead
Season 2 Episode 5
1 February 2015
Back to the Fuhrer
Season 2 Episode 6
8 February 2015
Welcome to Hitlerland
Season 2 Episode 7
15 February 2015
