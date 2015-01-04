Во 2-м сезоне сериала «Опасная пятерка» команда намерена отомстить за гибель близкого друга. Гитлер, проходя возле Клэр, изображает из себя успешного старшеклассника Джонни, который отчаянно стремится к власти. Команда подвергается преследованиям полицией. Тем временем нацистские динозавры возвращаются, превращая тех, кого они заражают, в людей-ящеров. Затем нацисты хотят захватить католическую церковь. Опасной пятерке предстоит спасти Рождество. Гитлер возвращается к жизни как зомби и поднимает армию нацистских зомби, вторгшихся в Советских Союз, в то время как Джексон пытается завоевать расположение Ильзы.