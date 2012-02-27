Menu
Danger 5 2012 - 2015 season 1

Danger 5
Season premiere 27 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"Danger 5" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Опасная пятерка» действие разворачивается в альтернативной реальности. В 1980-х годах приближается Рождество. Фашист Адольф Гитлер оказывается жив. У него есть два магических желания. Джексон, Пьер и Такер работают под прикрытием в нацистской Германии. Вооруженные оружием, ядовитыми веществами, пластиковой взрывчаткой и наделенные безумным патриотизмом, они собираются закончить Вторую мировую войну в любимом ночном клубе Гитлера. Затем нацисты похищают Эйфелеву башню и планирую проделать тоже самое со статуей Свободы. Тем временем Ильза и Клэр задерживают. Они находятся в темнице.

"Danger 5" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
I Danced for Hitler
Season 1 Episode 1
27 February 2012
Lizard Soldiers of the Third Reich
Season 1 Episode 2
5 March 2012
Kill-Men of the Rising Sun
Season 1 Episode 3
12 March 2012
Hitler's Golden Murder Palace
Season 1 Episode 4
19 March 2012
Fresh Meat for Hitler's Sex Kitchen
Season 1 Episode 5
26 March 2012
Final Victory
Season 1 Episode 6
2 April 2012
