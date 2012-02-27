В 1-м сезоне сериала «Опасная пятерка» действие разворачивается в альтернативной реальности. В 1980-х годах приближается Рождество. Фашист Адольф Гитлер оказывается жив. У него есть два магических желания. Джексон, Пьер и Такер работают под прикрытием в нацистской Германии. Вооруженные оружием, ядовитыми веществами, пластиковой взрывчаткой и наделенные безумным патриотизмом, они собираются закончить Вторую мировую войну в любимом ночном клубе Гитлера. Затем нацисты похищают Эйфелеву башню и планирую проделать тоже самое со статуей Свободы. Тем временем Ильза и Клэр задерживают. Они находятся в темнице.