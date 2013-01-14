В 1-м сезоне сериала «Дневники Кэрри» молодая и красивая семнадцатилетняя девушка Кэрри Брэдшоу должна выбрать между своим безмятежным детством и чудесной самостоятельной жизнью, которую она могла бы вести на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Несмотря на все страхи и сомнения, героиня решается сделать свой первый осознанный шаг в мир взрослых и ответственных людей. Отчаянно желая побыть наедине со своим новым парнем Себастьяном, Кэрри лжет своему отцу и сестре, отказываясь от семейных планов. Вскоре Ларисса приводит Кэрри, Мауса и Сета в школьный клуб перформанса, открывая им новые вершины искусства.