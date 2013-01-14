Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Carrie Diaries 2013 - 2014 season 1

The Carrie Diaries season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Carrie Diaries Seasons Season 1

The Carrie Diaries 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"The Carrie Diaries" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дневники Кэрри» молодая и красивая семнадцатилетняя девушка Кэрри Брэдшоу должна выбрать между своим безмятежным детством и чудесной самостоятельной жизнью, которую она могла бы вести на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Несмотря на все страхи и сомнения, героиня решается сделать свой первый осознанный шаг в мир взрослых и ответственных людей. Отчаянно желая побыть наедине со своим новым парнем Себастьяном, Кэрри лжет своему отцу и сестре, отказываясь от семейных планов. Вскоре Ларисса приводит Кэрри, Мауса и Сета в школьный клуб перформанса, открывая им новые вершины искусства.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"The Carrie Diaries" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
14 January 2013
Lie with Me
Season 1 Episode 2
21 January 2013
Read Before Use
Season 1 Episode 3
28 January 2013
Fright Night
Season 1 Episode 4
4 February 2013
Dangerous Territory
Season 1 Episode 5
11 February 2013
Endgame
Season 1 Episode 6
18 February 2013
Caught
Season 1 Episode 7
25 February 2013
Hush Hush
Season 1 Episode 8
4 March 2013
The Great Unknown
Season 1 Episode 9
11 March 2013
The Long and Winding Road Not Taken
Season 1 Episode 10
18 March 2013
Identity Crisis
Season 1 Episode 11
25 March 2013
A First Time for Everything
Season 1 Episode 12
1 April 2013
Kiss Yesterday Goodbye
Season 1 Episode 13
8 April 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more