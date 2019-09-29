Menu
World on Fire 2019, season 1

World on Fire season 1 poster
World on Fire

World on Fire 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"World on Fire" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мир в огне» молодая американка Нэнси работает корреспондентом в странах Европы во время самого начала Второй мировой войны. Но с вторжением фашистской Германии в Польшу в сентябре 1939 года она не бежит на родину, а внимательно наблюдает за происходящим, записывая все увиденное собственными глазами для потомков. Именно Нэнси оказывается первым человеком, лицезревшим, как тысяча немецких танков движется на Францию. Ее собственная жизнь и любовная связь рушится под натиском исторических перемен. Осенью 1940-го Нэнси становится свидетельницей Битвы за Британию.

Series rating

0.0
7.4 IMDb
World on Fire List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 September 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 October 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 October 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 October 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 November 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 November 2019
