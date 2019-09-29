В 1-м сезоне сериала «Мир в огне» молодая американка Нэнси работает корреспондентом в странах Европы во время самого начала Второй мировой войны. Но с вторжением фашистской Германии в Польшу в сентябре 1939 года она не бежит на родину, а внимательно наблюдает за происходящим, записывая все увиденное собственными глазами для потомков. Именно Нэнси оказывается первым человеком, лицезревшим, как тысяча немецких танков движется на Францию. Ее собственная жизнь и любовная связь рушится под натиском исторических перемен. Осенью 1940-го Нэнси становится свидетельницей Битвы за Британию.