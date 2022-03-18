В 1-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» зрители познакомятся с теми, чья жизнь больше похожа на сказку. Богатые и известные герои, живущие в столице Центральноафриканской Республики, буквально купаются в роскоши. Они одеты в вещи популярных брендов, ездят на дорогих автомобилях и предпочитают общаться с богемной элитой из своего круга. Однако это всего лишь внешняя атрибутика, за которой скрываются обычные люди со своими чувствами и невзгодами. Звезды поделятся откровениями о себе, отношениях и видении мира, а шоу покажет не только их блистательные развлечения, но и повседневный быт.