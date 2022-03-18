Menu
Russian
Young, Famous & African (2022), season 1

Young, Famous & African season 1 poster
Young, Famous & African

Young, Famous & African 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Young, Famous & African" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» зрители познакомятся с теми, чья жизнь больше похожа на сказку. Богатые и известные герои, живущие в столице Центральноафриканской Республики, буквально купаются в роскоши. Они одеты в вещи популярных брендов, ездят на дорогих автомобилях и предпочитают общаться с богемной элитой из своего круга. Однако это всего лишь внешняя атрибутика, за которой скрываются обычные люди со своими чувствами и невзгодами. Звезды поделятся откровениями о себе, отношениях и видении мира, а шоу покажет не только их блистательные развлечения, но и повседневный быт.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
4.9 IMDb
Young, Famous & African List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Welcome to South Africa
Season 1 Episode 1
18 March 2022
The Newcomer
Season 1 Episode 2
18 March 2022
Love Is in the Air
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Bye, Bitch!
Season 1 Episode 4
18 March 2022
Faceoff
Season 1 Episode 5
18 March 2022
Murder on the Blue Train
Season 1 Episode 6
18 March 2022
Wedding Bells
Season 1 Episode 7
18 March 2022
TV series release schedule
