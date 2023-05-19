Menu
Russian
Young, Famous & African (2022), season 2

Young, Famous & African season 2 poster
Young, Famous & African

Young, Famous & African 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
"Young, Famous & African" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» перенесет в Йоханнесбург. Здесь живут самые богатые люди африканской страны, в числе которых танцор Даймонд Платнумз, модель Энни Идибия, ведущий вечернего шоу Андиле Нкуб, а также их друзья и приятели. Проект покажет звезд в разных ситуациях, и не только в тех, где они блистают. Как и все обычные люди, знаменитости радуются, грустят и даже враждуют. Они закатывают вечеринки, занимаются любимыми делами и стараются улучшить свою жизнь. Зрители получат эксклюзивную возможность увидеть подноготную героев, наблюдая за ними на работе, отдыхе и дома.

TV Show rating

4.9 IMDb
Young, Famous & African List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Awkward Reunions
Season 2 Episode 1
19 May 2023
Masks Off
Season 2 Episode 2
19 May 2023
Diamonds are a Girl's Best Friend
Season 2 Episode 3
19 May 2023
The Queen B
Season 2 Episode 4
19 May 2023
Showdown
Season 2 Episode 5
19 May 2023
Oh Baby!
Season 2 Episode 6
19 May 2023
Trailer Proposal
Season 2 Episode 7
19 May 2023
Gloves Off
Season 2 Episode 8
19 May 2023
Trials and Tribulations
Season 2 Episode 9
19 May 2023
TV series release schedule
