Во 2-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» перенесет в Йоханнесбург. Здесь живут самые богатые люди африканской страны, в числе которых танцор Даймонд Платнумз, модель Энни Идибия, ведущий вечернего шоу Андиле Нкуб, а также их друзья и приятели. Проект покажет звезд в разных ситуациях, и не только в тех, где они блистают. Как и все обычные люди, знаменитости радуются, грустят и даже враждуют. Они закатывают вечеринки, занимаются любимыми делами и стараются улучшить свою жизнь. Зрители получат эксклюзивную возможность увидеть подноготную героев, наблюдая за ними на работе, отдыхе и дома.