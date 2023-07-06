Во 2-м сезоне сериала «Магическая битва» второкурсникам токийского джиу-джитсу Сатору Годзё и Сугуру Гето надлежит сопроводить юную особу, которую нужно скормить Мастеру Тенгену. Напомним, в финале предыдущего сезона Мегуми и Норитоши вступают в противостояние. Юджи и Тодо продолжают битву с проклятием особой степени. Сатору находит способ выйти на поле битвы. После перерыва школьный турнир продолжается бейсбольным матчем. Мегуми, Нобара и Юдзи отправляются расследовать таинственные смерти, которые связаны с Восточной средней школой Сайтама Урами. Тем временем Махито и Гето воплощают одну из «Проклятой утробы: Картины смерти».