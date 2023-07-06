Menu
Russian
Sorcery Fight 2020, season 2

Sorcery Fight season 2 poster
Jujutsu Kaisen 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 49 minutes
"Sorcery Fight" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Магическая битва» второкурсникам токийского джиу-джитсу Сатору Годзё и Сугуру Гето надлежит сопроводить юную особу, которую нужно скормить Мастеру Тенгену. Напомним, в финале предыдущего сезона Мегуми и Норитоши вступают в противостояние. Юджи и Тодо продолжают битву с проклятием особой степени. Сатору находит способ выйти на поле битвы. После перерыва школьный турнир продолжается бейсбольным матчем. Мегуми, Нобара и Юдзи отправляются расследовать таинственные смерти, которые связаны с Восточной средней школой Сайтама Урами. Тем временем Махито и Гето воплощают одну из «Проклятой утробы: Картины смерти».

0.0
8.5 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Hidden Inventory
Season 2 Episode 1
6 July 2023
Hidden Inventory 2
Season 2 Episode 2
13 July 2023
Hidden Inventory 3
Season 2 Episode 3
20 July 2023
Hidden Inventory 4
Season 2 Episode 4
27 July 2023
Premature Death
Season 2 Episode 5
3 August 2023
It's Like That
Season 2 Episode 6
31 August 2023
Evening Festival
Season 2 Episode 7
7 September 2023
The Shibuya Incident
Season 2 Episode 8
14 September 2023
Shibuya Incident - Gate, Open
Season 2 Episode 9
21 September 2023
Pandemonium
Season 2 Episode 10
28 September 2023
Seance
Season 2 Episode 11
5 October 2023
Blunt Knife
Season 2 Episode 12
12 October 2023
Red Scale
Season 2 Episode 13
19 October 2023
Fluctuations
Season 2 Episode 14
26 October 2023
Fluctuations, Part 2
Season 2 Episode 15
2 November 2023
Thunderclap
Season 2 Episode 16
9 November 2023
Thunderclap, part 2
Season 2 Episode 17
16 November 2023
Right and Wrong
Season 2 Episode 18
23 November 2023
Right and Wrong, Part 2
Season 2 Episode 19
30 November 2023
Right and Wrong, Part 3
Season 2 Episode 20
7 December 2023
Metamorphosis
Season 2 Episode 21
14 December 2023
Metamorphosis, Part 2
Season 2 Episode 22
21 December 2023
The Shibuya Incident - Gate Closed
Season 2 Episode 23
28 December 2023
