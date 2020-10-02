Menu
Sorcery Fight 2020, season 1

Sorcery Fight season 1 poster
Jujutsu Kaisen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 12 minutes
"Sorcery Fight" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Магическая битва» много лет назад могущественного демона уничтожили. Части монстра разбросало по свету. Если кто-то сумеет собрать их все и поглотить, то получит безграничное могущество над человечеством. В центре событий – старшеклассник Юдзи Итадори, которому в столь юном возрасте предстоит решать немало насущных проблем. Почти все время юноша проводит в клинике с дедом, поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с настырными предложениями записаться в спортивные клубы, вступает в оккультный. И неожиданно попадает в центр борьбы за человеческие судьбы, когда его друзья снимают заклятье с волшебного артефакта.

8.5 IMDb
Ryomen Sukuna
Season 1 Episode 1
2 October 2020
For Myself
Season 1 Episode 2
9 October 2020
Girl of Steel
Season 1 Episode 3
16 October 2020
Curse Womb Must Die
Season 1 Episode 4
23 October 2020
Curse Womb Must Die -II-
Season 1 Episode 5
30 October 2020
After Rain
Season 1 Episode 6
6 November 2020
Assault
Season 1 Episode 7
13 November 2020
Boredom
Season 1 Episode 8
20 November 2020
Small Fry and Reverse Retribution
Season 1 Episode 9
27 November 2020
Idle Transfiguration
Season 1 Episode 10
4 December 2020
Narrow-minded
Season 1 Episode 11
11 December 2020
To You, Someday
Season 1 Episode 12
18 December 2020
Tomorrow
Season 1 Episode 13
25 December 2020
Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 0 -
Season 1 Episode 14
15 January 2021
Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 1 -
Season 1 Episode 15
22 January 2021
Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 2 -
Season 1 Episode 16
29 January 2021
Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 3 -
Season 1 Episode 17
5 February 2021
Sage
Season 1 Episode 18
12 February 2021
Black Flash
Season 1 Episode 19
19 February 2021
Nonstandard
Season 1 Episode 20
26 February 2021
Jujutsu Koshien
Season 1 Episode 21
5 March 2021
The Origin of Blind Obedience
Season 1 Episode 22
12 March 2021
The Origin of Blind Obedience - 2
Season 1 Episode 23
19 March 2021
Accomplices
Season 1 Episode 24
26 March 2021
