В 1-м сезоне сериала «Магическая битва» много лет назад могущественного демона уничтожили. Части монстра разбросало по свету. Если кто-то сумеет собрать их все и поглотить, то получит безграничное могущество над человечеством. В центре событий – старшеклассник Юдзи Итадори, которому в столь юном возрасте предстоит решать немало насущных проблем. Почти все время юноша проводит в клинике с дедом, поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с настырными предложениями записаться в спортивные клубы, вступает в оккультный. И неожиданно попадает в центр борьбы за человеческие судьбы, когда его друзья снимают заклятье с волшебного артефакта.