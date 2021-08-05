Во 2-м сезоне сериала «Шекер» после всех опасных приключений Алдияр возвращается в столицу. Из-за того, что он натворил, его разыскивают и полиция, и конкуренты. Но на этот раз парень настроен серьезно. Он намерен построить собственный наркобизнес и оттеснить с пьедестала бывшего начальника. Начав с малого и собрав нескольких курьеров из числа студентов, он берется за дело. Порой старые связи помогают Алдику, но чаще от них оказывается больше вреда, чем пользы. Неразбериха творится и на личном фронте у юноши. Сможет ли он выбраться из ловушки, которую сам себе построил, или грехи прошлого утянут его на дно?