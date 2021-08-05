Menu
Sheker season 2 watch online

Sheker season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sheker Seasons Season 2

Sheker 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
"Sheker " season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Шекер» после всех опасных приключений Алдияр возвращается в столицу. Из-за того, что он натворил, его разыскивают и полиция, и конкуренты. Но на этот раз парень настроен серьезно. Он намерен построить собственный наркобизнес и оттеснить с пьедестала бывшего начальника. Начав с малого и собрав нескольких курьеров из числа студентов, он берется за дело. Порой старые связи помогают Алдику, но чаще от них оказывается больше вреда, чем пользы. Неразбериха творится и на личном фронте у юноши. Сможет ли он выбраться из ловушки, которую сам себе построил, или грехи прошлого утянут его на дно?

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Write review
"Sheker " season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Алдик, ты где был, бл*ть
Season 2 Episode 1
5 August 2021
Алдик, ты косячник и это навсегда
Season 2 Episode 2
5 August 2021
Че, когда уже вдуешь?
Season 2 Episode 3
12 August 2021
Соберем нужную сумму и завязываем
Season 2 Episode 4
19 August 2021
Я походу словил бэд-трип
Season 2 Episode 5
26 August 2021
Ради бабла готовы на всё
Season 2 Episode 6
2 September 2021
Короче, надо варить меф
Season 2 Episode 7
9 September 2021
Это будет стоить тебе 5 лямов
Season 2 Episode 8
16 September 2021
Сварил первую пробу
Season 2 Episode 9
30 September 2021
За ваши деньги можно всё
Season 2 Episode 10
7 October 2021
Мы слишком далеко зашли
Season 2 Episode 11
14 October 2021
Алдиярчик, ну что ты натворил?
Season 2 Episode 12
21 October 2021
TV series release schedule
