Во 2-м сезоне шоу «Модные мамочки», который вышел в 2018 году, будет показана жизнь богатых женщин, живущих в Австралии. Вскоре четырех подруг ждет радостное событие – появление на свет малышей. Вместе с семьей и любящими партнерами они готовятся к новой роли, а еще успевают наполнять жизнь интересными событиями. Девушки занимаются своим внешнем видом, посещая спа-салоны и обновляя гардероб, придумывают образы для вечеринок. Героиням важно сохранить свой социальный статус и остаться современными даже после родов. Реалити-шоу хорошо известно не только в Австралии, ведь благодаря Netflix его увидели и полюбили зрители со всего мира.