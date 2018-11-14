Menu
Yummy Mummies (2017), season 2

Yummy Mummies season 2 poster
Season premiere 14 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Yummy Mummies" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Модные мамочки», который вышел в 2018 году, будет показана жизнь богатых женщин, живущих в Австралии. Вскоре четырех подруг ждет радостное событие – появление на свет малышей. Вместе с семьей и любящими партнерами они готовятся к новой роли, а еще успевают наполнять жизнь интересными событиями. Девушки занимаются своим внешнем видом, посещая спа-салоны и обновляя гардероб, придумывают образы для вечеринок. Героиням важно сохранить свой социальный статус и остаться современными даже после родов. Реалити-шоу хорошо известно не только в Австралии, ведь благодаря Netflix его увидели и полюбили зрители со всего мира.

4.3 IMDb
"Yummy Mummies" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
14 November 2018
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 November 2018
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 November 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 November 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 December 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 December 2018
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 December 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
19 December 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
26 December 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
26 December 2018
