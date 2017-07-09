В 1-м сезоне шоу «Модные мамочки» зрители познакомятся с молодыми и стильными девушками из Австралии, каждая из которых мечтает стать мамой. Они ждут появления детей, однако при этом не забывают и о собственных потребностях. Героини ведут активную светскую жизнь и общаются с другими людьми из своего круга. Помимо этого, они ходят по магазинам, посещают салоны красоты и бывают на роскошных вечеринках. Девушки думают о своем будущем и готовятся к новому этапу жизни с большим трепетом. Проект расскажет об их отношении со своими вторыми половинками, семьей и друг с другом.