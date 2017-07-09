Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yummy Mummies (2017), season 1

Yummy Mummies season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yummy Mummies Seasons Season 1

Yummy Mummies
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Yummy Mummies" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Модные мамочки» зрители познакомятся с молодыми и стильными девушками из Австралии, каждая из которых мечтает стать мамой. Они ждут появления детей, однако при этом не забывают и о собственных потребностях. Героини ведут активную светскую жизнь и общаются с другими людьми из своего круга. Помимо этого, они ходят по магазинам, посещают салоны красоты и бывают на роскошных вечеринках. Девушки думают о своем будущем и готовятся к новому этапу жизни с большим трепетом. Проект расскажет об их отношении со своими вторыми половинками, семьей и друг с другом.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
4.3 IMDb
Write review
"Yummy Mummies" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 July 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 July 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 July 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 July 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 July 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 July 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 August 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 August 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 August 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 August 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more