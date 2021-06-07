Во 2-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» тело архитектора и его любовницы обнаружены после вечеринки. Перегрин и Джеймс отслеживают передвижения всех, кто принимал участие в этом мероприятии, чтобы выяснить, кто ответствен за преступление. Это оказывается нелегко. Тревога Перегрин по поводу ее будущего свадебного торжества продолжается недолго. Во время обучения бортпроводников находят тело женщины, и главная героиня снова оказывается в эпицентре расследования. Джеймс занимается убийством батрака за день до свадьбы в поместье, где работает отец Джеймса. Перегрин хочет оказать содействие следствию.