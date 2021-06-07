Menu
Ms Fisher's Modern Murder Mysteries 2019 - 2021, season 2

Season premiere 7 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 11 hours 52 minutes
"Ms Fisher's Modern Murder Mysteries" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» тело архитектора и его любовницы обнаружены после вечеринки. Перегрин и Джеймс отслеживают передвижения всех, кто принимал участие в этом мероприятии, чтобы выяснить, кто ответствен за преступление. Это оказывается нелегко. Тревога Перегрин по поводу ее будущего свадебного торжества продолжается недолго. Во время обучения бортпроводников находят тело женщины, и главная героиня снова оказывается в эпицентре расследования. Джеймс занимается убийством батрака за день до свадьбы в поместье, где работает отец Джеймса. Перегрин хочет оказать содействие следствию. 

Series rating

7.3 IMDb
"Ms Fisher's Modern Murder Mysteries" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Death by Design
Season 2 Episode 1
7 June 2021
Come Die with Me
Season 2 Episode 2
7 June 2021
Blood Wedding
Season 2 Episode 3
14 June 2021
A Killer Unleashed
Season 2 Episode 4
21 June 2021
Death Alley
Season 2 Episode 5
28 June 2021
Coop de Grâce
Season 2 Episode 6
5 July 2021
Reel Murder
Season 2 Episode 7
12 July 2021
New Year's Evil
Season 2 Episode 8
19 July 2021
