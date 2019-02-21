Menu
Ms Fisher's Modern Murder Mysteries 2019 - 2021 season 1

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries season 1 poster
Ms Fisher's Modern Murder Mysteries Seasons Season 1

Ms Fisher's Modern Murder Mysteries
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 56 minutes
"Ms Fisher's Modern Murder Mysteries" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» события разворачиваются в бурлящем Мельбурне 60-х годов. В центре сюжета оказывается очаровательная и безрассудная девушка по имени Перегрин Фишер. Когда ее богатая и успешная тетушка без вести пропадает в высокогорьях Новой Гвинеи, где находится на очередной миссии, ее племянница ловит невиданную удачу за хвост. Приехавшая из своего прибрежного дома, чтобы вступить в права наследования состояния, Перегрин Фишер ухитряется вмешаться в расследование убийства. Бывший молодой человек Перегрин оказывается замешан в убийстве популярной персоны.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Ms Fisher's Modern Murder Mysteries" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Just Murdered
Season 1 Episode 1
21 February 2019
Dead Beat
Season 1 Episode 2
28 February 2019
Space for Murder
Season 1 Episode 3
7 March 2019
Seasoned Murder
Season 1 Episode 4
14 March 2019
TV series release schedule
