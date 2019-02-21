В 1-м сезоне сериала «Новые детективные истории мисс Фишер» события разворачиваются в бурлящем Мельбурне 60-х годов. В центре сюжета оказывается очаровательная и безрассудная девушка по имени Перегрин Фишер. Когда ее богатая и успешная тетушка без вести пропадает в высокогорьях Новой Гвинеи, где находится на очередной миссии, ее племянница ловит невиданную удачу за хвост. Приехавшая из своего прибрежного дома, чтобы вступить в права наследования состояния, Перегрин Фишер ухитряется вмешаться в расследование убийства. Бывший молодой человек Перегрин оказывается замешан в убийстве популярной персоны.