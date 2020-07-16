Menu
Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen 2020, season 1

Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen 12+
Season premiere 16 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 54 minutes
"Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невоспетая Золушка» методы работы молодого фармацевта по имени Мидори Аой не всегда приходятся по душе ее коллегам. Они жалуются на низкую эффективность главной героини, но та не обращает внимание на их недовольство. Девушка работает в клинике общего профиля Ёродзуя уже много лет. Она проводит долгие консультации со всеми своими пациентами, расспрашивает их обо всем, внимательно изучает историю болезни и только после этого назначает медикаменты. Девушка убеждена, что оказать помощь человеку можно только тогда, когда между вами случится доверительный контакт.

Episode 1
16 July 2020
Episode 2
23 July 2020
Episode 3
30 July 2020
Episode 4
6 August 2020
Episode 5
13 August 2020
Episode 6
20 August 2020
Episode 7
27 August 2020
Episode 8
3 September 2020
Episode 9
10 September 2020
Episode 10
17 September 2020
Episode 11
24 September 2020
