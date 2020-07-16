В 1-м сезоне сериала «Невоспетая Золушка» методы работы молодого фармацевта по имени Мидори Аой не всегда приходятся по душе ее коллегам. Они жалуются на низкую эффективность главной героини, но та не обращает внимание на их недовольство. Девушка работает в клинике общего профиля Ёродзуя уже много лет. Она проводит долгие консультации со всеми своими пациентами, расспрашивает их обо всем, внимательно изучает историю болезни и только после этого назначает медикаменты. Девушка убеждена, что оказать помощь человеку можно только тогда, когда между вами случится доверительный контакт.