Во 2-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» продолжается история о герое, который переродился в мире магии. Хитогами снова появляется во сне Рудэуса, чтобы сообщить информацию о местонахождении Лилии и Аиши. В Королевстве Широне Рудэус пишет Рокси и встречает Аишу. После этого Рудэуса приглашают в королевский дворец на встречу с Рокси. Рудэус находится в отчаянном положении, заключенный в защищенную от магии темницу деспотичным принцем. Но когда ситуация кажется безнадежной, появляется нежданный гость со странной просьбой. Сможет ли Рудэус выпутаться из этого?