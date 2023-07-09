Menu
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2021 - 2024, season 2

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Seasons Season 2

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» продолжается история о герое, который переродился в мире магии. Хитогами снова появляется во сне Рудэуса, чтобы сообщить информацию о местонахождении Лилии и Аиши. В Королевстве Широне Рудэус пишет Рокси и встречает Аишу. После этого Рудэуса приглашают в королевский дворец на встречу с Рокси. Рудэус находится в отчаянном положении, заключенный в защищенную от магии темницу деспотичным принцем. Но когда ситуация кажется безнадежной, появляется нежданный гость со странной просьбой. Сможет ли Рудэус выпутаться из этого?

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Brokenhearted Mage
Season 2 Episode 1
9 July 2023
The Forest in the Dead of Night
Season 2 Episode 2
16 July 2023
Abrupt Approach
Season 2 Episode 3
23 July 2023
Letter of Invitation
Season 2 Episode 4
30 July 2023
Ranoa University of Magic
Season 2 Episode 5
6 August 2023
I Don't Want to Die
Season 2 Episode 6
13 August 2023
The Kidnapping and Confinement of Beast Girls
Season 2 Episode 7
20 August 2023
The Fiancé of Despair
Season 2 Episode 8
27 August 2023
The White Mask
Season 2 Episode 9
3 September 2023
These Feelings
Season 2 Episode 10
10 September 2023
To You
Season 2 Episode 11
17 September 2023
I Want to Tell You
Season 2 Episode 12
24 September 2023
My Dream Home
Season 2 Episode 13
7 April 2024
Wedding Reception
Season 2 Episode 14
14 April 2024
Afar
Season 2 Episode 15
21 April 2024
Norn and Aisha
Season 2 Episode 16
28 April 2024
My Older Brother's Feelings
Season 2 Episode 17
5 May 2024
Turning Point 3
Season 2 Episode 18
12 May 2024
Desert Journey
Season 2 Episode 19
26 May 2024
Into the Labyrinth
Season 2 Episode 20
2 June 2024
Magic Circle to the Sixth Stratum
Season 2 Episode 21
9 June 2024
Parents
Season 2 Episode 22
16 June 2024
Let's Go Home
Season 2 Episode 23
23 June 2024
Succession
Season 2 Episode 24
30 June 2024
TV series release schedule
