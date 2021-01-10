В 1-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» в Азии похуже коронавируса людей выкашивают еще и трагические происшествия. Такой несчастный случай на дороге по воле злого рока постиг взрослого безработного Рудольфа, который не то чтобы часто покидал пределы своего дома. Но Руди очень повезло, поскольку он (хоть в это и непросто поверить!) переродился в волшебном мире. Теперь у него есть магические способности и умение владеть мечом. Рудольф получает уникальный шанс заново прожить свою жизнь, полную захватывающих приключений и опасных сражений.