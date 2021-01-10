Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2021, season 1

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Seasons Season 1

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 23
Runtime 9 hours 35 minutes
"Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» в Азии похуже коронавируса людей выкашивают еще и трагические происшествия. Такой несчастный случай на дороге по воле злого рока постиг взрослого безработного Рудольфа, который не то чтобы часто покидал пределы своего дома. Но Руди очень повезло, поскольку он (хоть в это и непросто поверить!) переродился в волшебном мире. Теперь у него есть магические способности и умение владеть мечом. Рудольф получает уникальный шанс заново прожить свою жизнь, полную захватывающих приключений и опасных сражений.

Series rating

0.0
Rate 7 votes
8.2 IMDb
Write review
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Jobless Reincarnation
Season 1 Episode 1
10 January 2021
Teacher
Season 1 Episode 2
17 January 2021
A Friend
Season 1 Episode 3
24 January 2021
Emergency Family Meeting
Season 1 Episode 4
31 January 2021
A Young Lady and Violence
Season 1 Episode 5
7 February 2021
A Day Off in Roa
Season 1 Episode 6
14 February 2021
What Lies Beyond Effort
Season 1 Episode 7
21 February 2021
Turning Point 1
Season 1 Episode 8
28 February 2021
A Chance Encounter
Season 1 Episode 9
7 March 2021
The Value of a Life and the First Job
Season 1 Episode 10
14 March 2021
Children and Warriors
Season 1 Episode 11
21 March 2021
The Woman with the Demon Eyes
Season 1 Episode 12
3 October 2021
Missed Connections
Season 1 Episode 13
10 October 2021
No Such Thing as a Free Lunch
Season 1 Episode 14
17 October 2021
Slow Life in the Doldia Village
Season 1 Episode 15
24 October 2021
Family Squabble
Season 1 Episode 16
31 October 2021
Reunion
Season 1 Episode 17
7 November 2021
Separate Journeys
Season 1 Episode 18
14 November 2021
Route Selection
Season 1 Episode 19
21 November 2021
The Birth of My Little Sister, the Maid
Season 1 Episode 20
28 November 2021
Turning Point 2
Season 1 Episode 21
5 December 2021
Dreams and Reality
Season 1 Episode 22
12 December 2021
Wake Up and Take a Step
Season 1 Episode 23
19 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more