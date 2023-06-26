В 1-м сезоне сериала «Мое сердце бьется» Сон У Хёль только наполовину принадлежит к миру людей. На самом деле он является вампиром, и так и не смог побороть эту часть своей сущности. Главный герой жаждет крови и буквально одержим ею. Его жизнь меняется с появлением женщины по имени Чжу Ин Хэ, которая не обладает человеческими качествами, характерными для большинства людей. Соединив судьбы, двое беспощадных героя пытаются вместе отыскать истинное человеческое тепло и понять, каково это – любить и быть любимыми. При этом необычная парочка вынуждена сталкиваться с внешним миром и другими людьми.