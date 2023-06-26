Menu
My Heart is Beating 2023, season 1

My Heart is Beating

My Heart is Beating
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"My Heart is Beating" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мое сердце бьется» Сон У Хёль только наполовину принадлежит к миру людей. На самом деле он является вампиром, и так и не смог побороть эту часть своей сущности. Главный герой жаждет крови и буквально одержим ею. Его жизнь меняется с появлением женщины по имени Чжу Ин Хэ, которая не обладает человеческими качествами, характерными для большинства людей. Соединив судьбы, двое беспощадных героя пытаются вместе отыскать истинное человеческое тепло и понять, каково это – любить и быть любимыми. При этом необычная парочка вынуждена сталкиваться с внешним миром и другими людьми.

7 IMDb
"My Heart is Beating" season 1 list of episodes. TV series release schedule

Season 1
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 July 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 July 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 August 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 August 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 August 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 August 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
15 August 2023
TV series release schedule
