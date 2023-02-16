В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главным героем является бывший британский солдат по имени Джонатан Пайн, которого наняла для сотрудничества представительница разведки Бёрр. Между двумя разведывательными организациями, располагающимися в разных американских городах, возник альянс, который отправляет Пайна прямо в логово преступников. Главному герою предстоит раскрыть деятельность синдиката по торговле оружием и разоблачить главного злодея – Ричарда Ропера. Для этого мужчине предстоит втереться в доверие торговца оружием, его возлюбленной Джед и подельника Коркорана.