The Night Manager 2023, season 1

The Night Manager

The Night Manager
Original title Season 1
Title Cезон 1
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 29 minutes
"The Night Manager" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главным героем является бывший британский солдат по имени Джонатан Пайн, которого наняла для сотрудничества представительница разведки Бёрр. Между двумя разведывательными организациями, располагающимися в разных американских городах, возник альянс, который отправляет Пайна прямо в логово преступников. Главному герою предстоит раскрыть деятельность синдиката по торговле оружием и разоблачить главного злодея – Ричарда Ропера. Для этого мужчине предстоит втереться в доверие торговца оружием, его возлюбленной Джед и подельника Коркорана.

7.6 IMDb
The Night Manager List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 June 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 June 2023
TV series release schedule
