Elimi Bırakma 2018 - 2019, season 2

Season premiere 8 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 32 hours 0 minute
"Elimi Bırakma" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» история Азры и Дженка продолжается. Наступает самый счастливый день в их жизни. Герои собираются связать свои судьбы у алтаря. Однако торжественный день превращается в настоящий кошмар, оставляя жениха и невесту наполненными болью. Решение, которое принял Дженк, становится началом новой эры как для Азры, так и для всей семьи Челен. Азра снова учится стоять на собственных ногах в новой жизни, полной сюрпризов и неожиданностей. Спустя год Азра и Дженк сталкиваются и ошеломленно смотрят друг на друга. Инцидент, который случился с Фериде, оказывается потрясением для них обоих.

6.6 IMDb
"Elimi Bırakma" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 44
Season 2 Episode 1
8 September 2019
Episode 45
Season 2 Episode 2
15 September 2019
Episode 46
Season 2 Episode 3
22 September 2019
Episode 47
Season 2 Episode 4
29 September 2019
Episode 48
Season 2 Episode 5
6 October 2019
Episode 49
Season 2 Episode 6
13 October 2019
Episode 50
Season 2 Episode 7
20 October 2019
Episode 51
Season 2 Episode 8
27 October 2019
Episode 52
Season 2 Episode 9
5 November 2019
Episode 53
Season 2 Episode 10
12 November 2019
Episode 54
Season 2 Episode 11
19 November 2019
Episode 55
Season 2 Episode 12
26 November 2019
Episode 56
Season 2 Episode 13
3 December 2019
Episode 57
Season 2 Episode 14
10 December 2019
Episode 58
Season 2 Episode 15
17 December 2019
Episode 59
Season 2 Episode 16
24 December 2019
TV series release schedule
