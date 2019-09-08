Во 2-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» история Азры и Дженка продолжается. Наступает самый счастливый день в их жизни. Герои собираются связать свои судьбы у алтаря. Однако торжественный день превращается в настоящий кошмар, оставляя жениха и невесту наполненными болью. Решение, которое принял Дженк, становится началом новой эры как для Азры, так и для всей семьи Челен. Азра снова учится стоять на собственных ногах в новой жизни, полной сюрпризов и неожиданностей. Спустя год Азра и Дженк сталкиваются и ошеломленно смотрят друг на друга. Инцидент, который случился с Фериде, оказывается потрясением для них обоих.