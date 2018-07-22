В 1-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» молодая девушка по имени Азра отправилась учиться в Америку, чтобы стать профессиональным поваром, как и ее отец. Однажды в турецком аэропорту она столкнулась с молодым человеком из обеспеченной семьи. Их чемоданы перепутались. Выяснилось, что Дженк тоже учится в Соединенных Штатах. Эта встреча породила первую искру, которая впоследствии соединит их жизни вместе. Дальнейшие события в жизни Азры приведут к большему количеству пересечений с Дженком. Однако девушка будет винить своего нового знакомого во всем, через что ей приходится проходить.