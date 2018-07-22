Menu
Elimi Bırakma 2018 - 2019 season 1

Elimi Bırakma season 1 poster
Elimi Bırakma
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 43
Runtime 86 hours 0 minute
"Elimi Bırakma" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» молодая девушка по имени Азра отправилась учиться в Америку, чтобы стать профессиональным поваром, как и ее отец. Однажды в турецком аэропорту она столкнулась с молодым человеком из обеспеченной семьи. Их чемоданы перепутались. Выяснилось, что Дженк тоже учится в Соединенных Штатах. Эта встреча породила первую искру, которая впоследствии соединит их жизни вместе. Дальнейшие события в жизни Азры приведут к большему количеству пересечений с Дженком. Однако девушка будет винить своего нового знакомого во всем, через что ей приходится проходить.

6.6 IMDb
"Elimi Bırakma" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 July 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 July 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 August 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 August 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 August 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 September 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 September 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 September 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 September 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 September 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 October 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 October 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
21 October 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 October 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
4 November 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
11 November 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
18 November 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
25 November 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
2 December 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
9 December 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
16 December 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
23 December 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
30 December 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
13 January 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
20 January 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
27 January 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
3 February 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
10 February 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
17 February 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
24 February 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
3 March 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
10 March 2019
Episode 33
Season 1 Episode 33
17 March 2019
Episode 34
Season 1 Episode 34
24 March 2019
Episode 35
Season 1 Episode 35
7 April 2019
Episode 36
Season 1 Episode 36
14 April 2019
Episode 37
Season 1 Episode 37
21 April 2019
Episode 38
Season 1 Episode 38
28 April 2019
Episode 39
Season 1 Episode 39
5 May 2019
Episode 40
Season 1 Episode 40
12 May 2019
Episode 41
Season 1 Episode 41
19 May 2019
Episode 42
Season 1 Episode 42
26 May 2019
Episode 43
Season 1 Episode 43
2 June 2019
