Во 2-м сезоне шоу «Ад для одиночек» двенадцать свободных от отношений девушек и молодых людей прибывают на остров. Они еще не знают друг друга, а по правилам игры им запрещается раскрывать некоторые сведения о себе. Однако каждый вечер участники получают открытки с приглашением для знакомства. Если они захотят провести время с автором письма, то отправятся на свидание на фешенебельный курорт. Там они смогут наладить контакт с партнером и отдохнуть от надоевших адских условий. Шоу без прикрас покажет жизнь молодежи на острове. Именно за реалистичность оно так полюбилось в Южной Корее и во всем мире.