Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Single's Inferno (2021), season 2

Single's Inferno season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Single's Inferno Seasons Season 2
Single's Inferno
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Single's Inferno" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Ад для одиночек» двенадцать свободных от отношений девушек и молодых людей прибывают на остров. Они еще не знают друг друга, а по правилам игры им запрещается раскрывать некоторые сведения о себе. Однако каждый вечер участники получают открытки с приглашением для знакомства. Если они захотят провести время с автором письма, то отправятся на свидание на фешенебельный курорт. Там они смогут наладить контакт с партнером и отдохнуть от надоевших адских условий. Шоу без прикрас покажет жизнь молодежи на острове. Именно за реалистичность оно так полюбилось в Южной Корее и во всем мире.

TV Show rating

7.4
Rate 17 votes
7.2 IMDb

Single's Inferno List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
13 December 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 December 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 December 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
20 December 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
27 December 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 December 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
3 January 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
3 January 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
10 January 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
10 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more