В 1-м сезоне шоу «Ад для одиночек» на изолированном острове будут выживать несколько людей, которым предстоит построить романтические отношения. Есть серьезные минусы пребывания здесь – отсутствие какой-либо связи с внешним миром и экстремально высокая температура, ведь не каждому придется по душе 35 градусов жары. Но участники имеют выход. Для того чтобы выбраться с острова, им предстоит вступить в пару с кем-то из других присутствующих. Всем им даются разнообразные испытания, которые помогут понять, насколько они подходят остальным конкурсантам для любовных отношений и возможно ли совместное будущее.