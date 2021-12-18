Menu
Season premiere 18 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
В 1-м сезоне шоу «Ад для одиночек» на изолированном острове будут выживать несколько людей, которым предстоит построить романтические отношения. Есть серьезные минусы пребывания здесь – отсутствие какой-либо связи с внешним миром и экстремально высокая температура, ведь не каждому придется по душе 35 градусов жары. Но участники имеют выход. Для того чтобы выбраться с острова, им предстоит вступить в пару с кем-то из других присутствующих. Всем им даются разнообразные испытания, которые помогут понять, насколько они подходят остальным конкурсантам для любовных отношений и возможно ли совместное будущее.

7.4
Rate 17 votes
7.2 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 December 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 December 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 December 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 December 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 January 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 January 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 January 2022
