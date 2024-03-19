Во 2-м сезоне сериала «100 атлетов» жестокое соревнование продолжается, в игру входит новая сотня спортсменов и спортсменок, желающих рискнуть жизнью ради огромного денежного приза. Один из фаворитов прошлого тура, полностью уверенный в своих силах, сталкивается с неожиданным соперником. Теперь под угрозой не только его участие в шоу, но и вся его судьба. Тем временем испытания становятся все более тяжелыми, выжимая из героев последние силы. Кроссфит, тяжелая атлетика, гонки на велосипедах, санях и сноубордах – все это предстоит им впереди. И здесь, в отличие от Олимпийских игр, выживут далеко не все спортсмены.