Physical: 100 (2023), season 2

Physical: 100 season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Physical: 100 Seasons Season 2
Physical: 100 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Physical: 100" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «100 атлетов» жестокое соревнование продолжается, в игру входит новая сотня спортсменов и спортсменок, желающих рискнуть жизнью ради огромного денежного приза. Один из фаворитов прошлого тура, полностью уверенный в своих силах, сталкивается с неожиданным соперником. Теперь под угрозой не только его участие в шоу, но и вся его судьба. Тем временем испытания становятся все более тяжелыми, выжимая из героев последние силы. Кроссфит, тяжелая атлетика, гонки на велосипедах, санях и сноубордах – все это предстоит им впереди. И здесь, в отличие от Олимпийских игр, выживут далеко не все спортсмены.

TV Show rating

7.6
Rate 15 votes
7.7 IMDb

Physical: 100 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Run to the Limit
Season 2 Episode 1
19 March 2024
Your Number
Season 2 Episode 2
19 March 2024
Back Home
Season 2 Episode 3
19 March 2024
Lost
Season 2 Episode 4
19 March 2024
Back From Hell
Season 2 Episode 5
26 March 2024
Mine
Season 2 Episode 6
26 March 2024
Possible Outcomes
Season 2 Episode 7
26 March 2024
Friend or Foe
Season 2 Episode 8
2 April 2024
1/100
Season 2 Episode 9
2 April 2024
