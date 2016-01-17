В 3-м сезоне шоу «Успеть за 24 часа» продолжает менять жизни женщин. У каждой из героинь на носу важное событие, к которому хочется выглядеть блистательно. Однако ни у одной из них нет привычки быть красивой. Например, Светлане пришлось стать железной леди после того, как ее муж потерял работу. Она вышла из декрета раньше запланированного срока и стала управлять небольшим коллективом. Женщина взяла на себя роль суровой начальницы как в профессиональной сфере, так и дома. А унисекс стал ее стилем на все случаи жизни. Но к десятилетней годовщине свадьбы Светлана хочет преобразиться внешне и начать новую главу семейных отношений.