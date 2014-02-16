Menu
Uspet za 24 chasa (2014), season 1

Uspet za 24 chasa 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 42
Runtime 33 hours 36 minutes
"Uspet za 24 chasa" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Успеть за 24 часа» появятся героини, которые находятся в предвкушении перемен. Для того чтобы важное событие прошло с большим успехом, они собираются измениться сами. В том, чтобы преобразить их внешность, сыграет большую роль знаток моды Александр Рогов. Он будет критиковать гардероб участниц и укажет на ошибки при его составлении, а затем придумает девушке совершенно новый имидж. Все участницы побывают у косметолога, чтобы провести ряд процедур, направленных на сохранение свежести кожи. Затем за дело возьмутся парикмахер и визажист, которые лаконично завершат придуманный образ.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote

"Uspet za 24 chasa" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
16 February 2014
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
23 February 2014
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
2 March 2014
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
9 March 2014
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
16 March 2014
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
23 March 2014
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
30 March 2014
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
6 April 2014
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
13 April 2014
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
20 April 2014
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
27 April 2014
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
4 May 2014
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
10 May 2014
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
18 May 2014
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
25 May 2014
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
1 June 2014
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
8 June 2014
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
22 June 2014
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
29 June 2014
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
6 July 2014
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
13 July 2014
Выпуск 22
Season 1 Episode 22
20 July 2014
Выпуск 23
Season 1 Episode 23
27 July 2014
Выпуск 24
Season 1 Episode 24
3 August 2014
Выпуск 25
Season 1 Episode 25
10 August 2014
Выпуск 26
Season 1 Episode 26
17 August 2014
Выпуск 27
Season 1 Episode 27
24 August 2014
Выпуск 28
Season 1 Episode 28
31 August 2014
Выпуск 29
Season 1 Episode 29
7 September 2014
Выпуск 30
Season 1 Episode 30
14 September 2014
Выпуск 31
Season 1 Episode 31
21 September 2014
Выпуск 32
Season 1 Episode 32
28 September 2014
Выпуск 33
Season 1 Episode 33
5 October 2014
Выпуск 34
Season 1 Episode 34
12 October 2014
Выпуск 35
Season 1 Episode 35
19 October 2014
Выпуск 36
Season 1 Episode 36
26 October 2014
Выпуск 37
Season 1 Episode 37
16 November 2014
Выпуск 38
Season 1 Episode 38
23 November 2014
Выпуск 39
Season 1 Episode 39
7 December 2014
Выпуск 40
Season 1 Episode 40
14 December 2014
Выпуск 41
Season 1 Episode 41
21 December 2014
Выпуск 42
Season 1 Episode 42
28 December 2014
