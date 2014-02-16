В 1-м сезоне шоу «Успеть за 24 часа» появятся героини, которые находятся в предвкушении перемен. Для того чтобы важное событие прошло с большим успехом, они собираются измениться сами. В том, чтобы преобразить их внешность, сыграет большую роль знаток моды Александр Рогов. Он будет критиковать гардероб участниц и укажет на ошибки при его составлении, а затем придумает девушке совершенно новый имидж. Все участницы побывают у косметолога, чтобы провести ряд процедур, направленных на сохранение свежести кожи. Затем за дело возьмутся парикмахер и визажист, которые лаконично завершат придуманный образ.