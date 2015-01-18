Во 2-м сезоне шоу «Успеть за 24 часа» снова творит чудеса. У команды профессионалов есть всего сутки для того, чтобы преобразить героинь, которые готовятся к новому этапу своей жизни. Одна из участниц проекта Екатерина долгие годы занималась строительством, но рискнула кардинально изменить сферу деятельности. Вместе с подругой она открыла собственное свадебное агентство, однако пока клиентов не так уж и много. Девушка видит большую проблему в своем внешнем виде. Она считает, что никто не станет заказывать торжество у серой мышки. Катя хочет выглядеть солиднее в глазах потенциальных клиентов, а Александр Рогов возьмется ей помочь.