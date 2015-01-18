Menu
Uspet za 24 chasa (2014), season 2

Kinoafisha TV Shows Uspet za 24 chasa Seasons Season 2
Uspet za 24 chasa 16+
Title Сезон 2
Season premiere 18 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 48
Runtime 38 hours 24 minutes
"Uspet za 24 chasa" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Успеть за 24 часа» снова творит чудеса. У команды профессионалов есть всего сутки для того, чтобы преобразить героинь, которые готовятся к новому этапу своей жизни. Одна из участниц проекта Екатерина долгие годы занималась строительством, но рискнула кардинально изменить сферу деятельности. Вместе с подругой она открыла собственное свадебное агентство, однако пока клиентов не так уж и много. Девушка видит большую проблему в своем внешнем виде. Она считает, что никто не станет заказывать торжество у серой мышки. Катя хочет выглядеть солиднее в глазах потенциальных клиентов, а Александр Рогов возьмется ей помочь.

"Uspet za 24 chasa" season 2 list of episodes.

Выпуск 43
Season 2 Episode 1
18 January 2015
Выпуск 44
Season 2 Episode 2
1 February 2015
Выпуск 45
Season 2 Episode 3
8 February 2015
Выпуск 46
Season 2 Episode 4
15 February 2015
Выпуск 47
Season 2 Episode 5
22 February 2015
Выпуск 48
Season 2 Episode 6
1 March 2015
Выпуск 49
Season 2 Episode 7
8 March 2015
Выпуск 50
Season 2 Episode 8
15 March 2015
Выпуск 51
Season 2 Episode 9
22 March 2015
Выпуск 52
Season 2 Episode 10
29 March 2015
Выпуск 53
Season 2 Episode 11
5 April 2015
Выпуск 54
Season 2 Episode 12
12 April 2015
Выпуск 55
Season 2 Episode 13
19 April 2015
Выпуск 56
Season 2 Episode 14
26 April 2015
Выпуск 57
Season 2 Episode 15
3 May 2015
Выпуск 58
Season 2 Episode 16
10 May 2015
Выпуск 59
Season 2 Episode 17
17 May 2015
Выпуск 60
Season 2 Episode 18
24 May 2015
Выпуск 61
Season 2 Episode 19
31 May 2015
Выпуск 62
Season 2 Episode 20
7 June 2015
Выпуск 63
Season 2 Episode 21
21 June 2015
Выпуск 64
Season 2 Episode 22
28 June 2015
Выпуск 65
Season 2 Episode 23
5 July 2015
Выпуск 66
Season 2 Episode 24
12 July 2015
Выпуск 67
Season 2 Episode 25
19 July 2015
Выпуск 68
Season 2 Episode 26
26 July 2015
Выпуск 69
Season 2 Episode 27
2 August 2015
Выпуск 70
Season 2 Episode 28
9 August 2015
Выпуск 71
Season 2 Episode 29
16 August 2015
Выпуск 72
Season 2 Episode 30
23 August 2015
Выпуск 73
Season 2 Episode 31
30 August 2015
Выпуск 74
Season 2 Episode 32
6 September 2015
Выпуск 75
Season 2 Episode 33
13 September 2015
Выпуск 76
Season 2 Episode 34
20 September 2015
Выпуск 77
Season 2 Episode 35
27 September 2015
Выпуск 78
Season 2 Episode 36
4 October 2015
Выпуск 79
Season 2 Episode 37
11 October 2015
Выпуск 80
Season 2 Episode 38
18 October 2015
Выпуск 81
Season 2 Episode 39
25 October 2015
Выпуск 82
Season 2 Episode 40
1 November 2015
Выпуск 83
Season 2 Episode 41
8 November 2015
Выпуск 84
Season 2 Episode 42
15 November 2015
Выпуск 85
Season 2 Episode 43
22 November 2015
Выпуск 86
Season 2 Episode 44
29 November 2015
Выпуск 87
Season 2 Episode 45
6 December 2015
Выпуск 88
Season 2 Episode 46
13 December 2015
Выпуск 89
Season 2 Episode 47
20 December 2015
Выпуск 90
Season 2 Episode 48
27 December 2015
