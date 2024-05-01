В 1 сезоне сериала «Я знаю, кто тебя убил» в центре событий оказывается московская семья с трехлетней дочкой. Однажды родители ведут ребенка в цирк. Однако в самый разгар красочного представления они понимают, что дочка пропала. Выясняется, что кто-то выкрал девочку прямо у всех на виду. Родители и полиция ждут требований о выкупе, но киднеппер не выходит на связь с семьей. Похоже, его интересуют не деньги, а месть, и причины этого преступления стоит искать глубоко в прошлом героев. Одного за другим они перебирают в памяти старых знакомых, которым когда-то причинили боль. Но личность истинного виновника похищения станет шоком для всех.