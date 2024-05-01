Menu
Ya znayu, kto tebya ubil season 1 watch online

Ya znayu, kto tebya ubil season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ya znayu, kto tebya ubil Seasons Season 1

Ya znayu, kto tebya ubil 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Ya znayu, kto tebya ubil" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я знаю, кто тебя убил» в центре событий оказывается московская семья с трехлетней дочкой. Однажды родители ведут ребенка в цирк. Однако в самый разгар красочного представления они понимают, что дочка пропала. Выясняется, что кто-то выкрал девочку прямо у всех на виду. Родители и полиция ждут требований о выкупе, но киднеппер не выходит на связь с семьей. Похоже, его интересуют не деньги, а месть, и причины этого преступления стоит искать глубоко в прошлом героев. Одного за другим они перебирают в памяти старых знакомых, которым когда-то причинили боль. Но личность истинного виновника похищения станет шоком для всех.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
"Ya znayu, kto tebya ubil" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 May 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 May 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 May 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 May 2024
TV series release schedule
