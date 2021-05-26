Menu
Before We Die 2021, season 1

Before We Die
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Before We Die" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» сотрудник правоохранительных органов, который работал под прикрытием в мотоклубе, внезапно пропал. Женщина-детектив по имени Ханна вовлекается в расследование. Она пытается отыскать своего похищенного коллегу Свена и связаться с таинственной организацией «Инес». Вскоре выясняется, что Кристиан, сын Ханны, тоже связывается с гангстерской компанией на мотоциклах. Зато благодаря информации, полученной от Кристиана, полицейские узнали имя убийцы с ожогом на шее. Сидя вдвоем на кухне, Кристиан и Бланка Мимика начинают целоваться. Мимики и банда из мотоклуба оказываются связаны...

6.6 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 May 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 May 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 May 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 May 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 May 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 May 2021
