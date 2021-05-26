В 1-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» сотрудник правоохранительных органов, который работал под прикрытием в мотоклубе, внезапно пропал. Женщина-детектив по имени Ханна вовлекается в расследование. Она пытается отыскать своего похищенного коллегу Свена и связаться с таинственной организацией «Инес». Вскоре выясняется, что Кристиан, сын Ханны, тоже связывается с гангстерской компанией на мотоциклах. Зато благодаря информации, полученной от Кристиана, полицейские узнали имя убийцы с ожогом на шее. Сидя вдвоем на кухне, Кристиан и Бланка Мимика начинают целоваться. Мимики и банда из мотоклуба оказываются связаны...