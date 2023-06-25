Menu
Before We Die 2021 - 2023, season 2

Before We Die
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Before We Die" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» Ханна Свенссон и ее сын Кристиан были близки к тому, чтобы разрушить преступную сеть Давора Мимики, в которую удалось попасть Кристиану. Но ситуация вышла из-под контроля. Кристиан совершил побег за границу. Теперь Ханна должна найти того, кто в правоохранительных органах ведет двойную игру, чтобы ее сын смог вернуться домой. В скором времени Кристиан приехал назад. Чтобы защитить его, Ханна пытается внедриться в круг коррумпированных полицейских. Она должна принять непростое решение. Следует ли ей позволить Кристиану вовлечься в это дело, чтобы узнать, откуда была утечка информации?

6.6 IMDb
Before We Die List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
25 June 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
25 June 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 June 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 June 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
25 June 2023
