В 1-м сезоне сериала «Объяснялкины» в центре событий оказываются члены семейства Объяснялкиных. Однажды они получили приглашение от представителей современного стриминг-сервиса и заключили контракт на долгосрочный проект. Согласно условиям, Объяснялкины должны постоянно отвечать на вопросы своего ребенка. Главные герои и предположить не могли, что это окажется столь утомительным занятием. Они уже совершенно не рады, что ввязались в эту авантюру. Между тем вопросам малыша буквально нет конца и края. Его интересует абсолютно все. Проект является пародией на детские шоу об устройстве мира.