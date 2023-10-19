Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Obyasnyalkiny 2023, season 1

Obyasnyalkiny season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Obyasnyalkiny Seasons Season 1

Obyasnyalkiny 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 56 minutes
"Obyasnyalkiny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Объяснялкины» в центре событий оказываются члены семейства Объяснялкиных. Однажды они получили приглашение от представителей современного стриминг-сервиса и заключили контракт на долгосрочный проект. Согласно условиям, Объяснялкины должны постоянно отвечать на вопросы своего ребенка. Главные герои и предположить не могли, что это окажется столь утомительным занятием. Они уже совершенно не рады, что ввязались в эту авантюру. Между тем вопросам малыша буквально нет конца и края. Его интересует абсолютно все. Проект является пародией на детские шоу об устройстве мира.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7 IMDb
Write review
Obyasnyalkiny List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more