В 1-м сезоне шоу «Найти идеальную пару» принимают участие игроки, которые уже успели полюбиться зрителям по реалити-шоу «Испытание соблазном», «Слепая любовь» и другим популярным проектам. Парни и девушки в очередной раз предпримут попытку завести романтические отношения. Делать им это придется в соревновательной форме, а узнавать будущего партнера нужно в играх на совместимость. Героев и зрителей ждут неожиданные повороты событий: между участниками то вспыхивает интерес, то угасает так же молниеносно. Не у всех пар выходит быть сплоченными, но по итогам конкурсов будет выбрана идеальная.