Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Perfect Match (2023), season 1

Perfect Match season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Perfect Match Seasons Season 1

Perfect Match 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 48 minutes
"Perfect Match" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Найти идеальную пару» принимают участие игроки, которые уже успели полюбиться зрителям по реалити-шоу «Испытание соблазном», «Слепая любовь» и другим популярным проектам. Парни и девушки в очередной раз предпримут попытку завести романтические отношения. Делать им это придется в соревновательной форме, а узнавать будущего партнера нужно в играх на совместимость. Героев и зрителей ждут неожиданные повороты событий: между участниками то вспыхивает интерес, то угасает так же молниеносно. Не у всех пар выходит быть сплоченными, но по итогам конкурсов будет выбрана идеальная.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
5.8 IMDb
Write review
Perfect Match List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Love is the End Game
Season 1 Episode 1
14 February 2023
It's About the Chase
Season 1 Episode 2
14 February 2023
Strike a Match
Season 1 Episode 3
14 February 2023
Unfinished Business
Season 1 Episode 4
14 February 2023
Blind-Sided
Season 1 Episode 5
21 February 2023
Love is Savage
Season 1 Episode 6
21 February 2023
Circling Back
Season 1 Episode 7
21 February 2023
Mixes and Matches
Season 1 Episode 8
21 February 2023
Love It or Leave It
Season 1 Episode 9
28 February 2023
Making Waves
Season 1 Episode 10
28 February 2023
Back in the Mix
Season 1 Episode 11
28 February 2023
Game, Set, Perfect Match
Season 1 Episode 12
28 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more