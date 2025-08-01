Menu
Perfect Match (2023), season 3
Perfect Match
16+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
1 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
9 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
2
votes
5.8
IMDb
Perfect Match List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Let's Puck
Season 3
Episode 1
1 August 2025
Good Vibrations
Season 3
Episode 2
1 August 2025
Lip Service
Season 3
Episode 3
1 August 2025
Ultimate Temptation
Season 3
Episode 4
1 August 2025
The Ex-Factor
Season 3
Episode 5
1 August 2025
Double Trouble
Season 3
Episode 6
1 August 2025
Thighs and Lies
Season 3
Episode 7
8 August 2025
Forgive Him or Forget Him
Season 3
Episode 8
8 August 2025
Split it or Quit it
Season 3
Episode 9
8 August 2025
Perfectly Matched
Season 3
Episode 10
15 August 2025
