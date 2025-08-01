Menu
Perfect Match (2023), season 3

Perfect Match season 3 poster
Perfect Match 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
5.8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Let's Puck
Season 3 Episode 1
1 August 2025
Good Vibrations
Season 3 Episode 2
1 August 2025
Lip Service
Season 3 Episode 3
1 August 2025
Ultimate Temptation
Season 3 Episode 4
1 August 2025
The Ex-Factor
Season 3 Episode 5
1 August 2025
Double Trouble
Season 3 Episode 6
1 August 2025
Thighs and Lies
Season 3 Episode 7
8 August 2025
Forgive Him or Forget Him
Season 3 Episode 8
8 August 2025
Split it or Quit it
Season 3 Episode 9
8 August 2025
Perfectly Matched
Season 3 Episode 10
15 August 2025
