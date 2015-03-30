В 1-м сезоне сериала «Асы Аляски» в центре событий оказывается бесстрашная команда авиакомпании Island Air – пилоты, которые осуществляют регулярное сообщение с островом Кадьяк на Аляске. Их обязанности сильно отличаются от работы обычных капитанов экипажа, ведь условия труда заставляют их становиться настоящими асами. Эти ребята выписывают в небе немыслимые фигуры высшего пилотажа, пытаясь обхитрить снежные бури, грозовые тучи, вечную слякоть, ветер и туман. Во время обычного экскурсионного полета пилотам нередко приходится бороться за безопасность и даже жизни своих пассажиров.