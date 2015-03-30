Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alaska's Ultimate Bush Pilots (2015), season 1

Alaska's Ultimate Bush Pilots season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alaska's Ultimate Bush Pilots Seasons Season 1

Alaska's Ultimate Bush Pilots 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 0 minute
"Alaska's Ultimate Bush Pilots" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Асы Аляски» в центре событий оказывается бесстрашная команда авиакомпании Island Air – пилоты, которые осуществляют регулярное сообщение с островом Кадьяк на Аляске. Их обязанности сильно отличаются от работы обычных капитанов экипажа, ведь условия труда заставляют их становиться настоящими асами. Эти ребята выписывают в небе немыслимые фигуры высшего пилотажа, пытаясь обхитрить снежные бури, грозовые тучи, вечную слякоть, ветер и туман. Во время обычного экскурсионного полета пилотам нередко приходится бороться за безопасность и даже жизни своих пассажиров.

 

TV Show rating

7.1
Rate 11 votes
"Alaska's Ultimate Bush Pilots" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Meet Island Air
Season 1 Episode 1
30 March 2015
Fight or Flight
Season 1 Episode 2
6 April 2015
Deadman's Survival
Season 1 Episode 3
13 April 2015
Desperate Times
Season 1 Episode 4
20 April 2015
Risky Business
Season 1 Episode 5
27 April 2015
Digging for Danger
Season 1 Episode 6
4 May 2015
Surf's Up
Season 1 Episode 7
11 May 2015
Closing Time
Season 1 Episode 8
18 May 2015
Training Day
Season 1 Episode 9
29 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more