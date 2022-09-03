В 1-м сезоне сериала «Отель у овечек» события разворачиваются в уютном городке на теплом побережье. Здесь в старинном особняке проживает веселая семья овечек – мама, папа и их дети: малышка Белла и ее старший брат Беня. Однажды они решают открыть в своем доме отель для туристов. Вот только никто пока не знает об их семейном бизнесе, поэтому постояльцев у них не очень много. Но ребята стараются это исправить. Белла и Беня каждый день после школы знакомятся с новыми людьми и рассказывают им о своей чудесной гостинице. Правда, порой они попадают в нелепые и комичные ситуации, из которых можно выпутаться только совместными усилиями.