Otel u ovechek season 1 watch online

Otel u ovechek season 1 poster
Отель у овечек 0+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 32
Runtime 2 hours 40 minutes
"Otel u ovechek" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Отель у овечек» события разворачиваются в уютном городке на теплом побережье. Здесь в старинном особняке проживает веселая семья овечек – мама, папа и их дети: малышка Белла и ее старший брат Беня. Однажды они решают открыть в своем доме отель для туристов. Вот только никто пока не знает об их семейном бизнесе, поэтому постояльцев у них не очень много. Но ребята стараются это исправить. Белла и Беня каждый день после школы знакомятся с новыми людьми и рассказывают им о своей чудесной гостинице. Правда, порой они попадают в нелепые и комичные ситуации, из которых можно выпутаться только совместными усилиями.

"Otel u ovechek" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Первые гости
Season 1 Episode 1
3 September 2022
Волк среди овец
Season 1 Episode 2
3 September 2022
Волшебные копытца
Season 1 Episode 3
3 September 2022
День и ночь верх ногами
Season 1 Episode 4
3 September 2022
Королевская вечеринка
Season 1 Episode 5
3 September 2022
Новый уровень
Season 1 Episode 6
3 September 2022
Золотая поварешка
Season 1 Episode 7
10 September 2022
Селфи со звездой
Season 1 Episode 8
10 September 2022
Мама в отпуске
Season 1 Episode 9
10 September 2022
Игры для всех
Season 1 Episode 10
10 September 2022
Сонный мишка
Season 1 Episode 11
17 September 2022
Птенцы близнецы
Season 1 Episode 12
17 September 2022
В поисках клада
Season 1 Episode 13
17 September 2022
Гранд Отель
Season 1 Episode 14
24 September 2022
Редкий снимок
Season 1 Episode 15
8 October 2022
Репетиция
Season 1 Episode 16
8 October 2022
Монетка желаний
Season 1 Episode 17
8 October 2022
Спа процедуры
Season 1 Episode 18
15 October 2022
Тайная жизнь Берти
Season 1 Episode 19
22 October 2022
Лучший помощник
Season 1 Episode 20
22 October 2022
Пришельцы
Season 1 Episode 21
22 October 2022
Рекламный ролик
Season 1 Episode 22
29 October 2022
А где чемодан?
Season 1 Episode 23
5 November 2022
Кто воет на луну?
Season 1 Episode 24
5 November 2022
Суперспособности
Season 1 Episode 25
12 November 2022
Мастер на все руки
Season 1 Episode 26
19 November 2022
Привидение
Season 1 Episode 27
26 November 2022
Спортивные хлопоты
Season 1 Episode 28
3 December 2022
Аквапарк
Season 1 Episode 29
10 December 2022
Младшая сестра
Season 1 Episode 30
17 December 2022
Футбольный матч
Season 1 Episode 31
1 January 2023
Робот Беня
Season 1 Episode 32
1 January 2023
TV series release schedule
