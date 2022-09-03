Во 2-м сезоне сериала «Отель у овечек» продолжаются приключения дружной семейки, владеющей отелем в курортном городке. Белла и Беня переходят в новый класс, где их ждет множество новых знакомств и увлекательных приключений. Они по-прежнему живут вместе с мамой, папой, бабушкой и дедушкой, а еще к ним переезжает их веселый кузен Берти. Также семья нанимает для своего бизнеса бухгалтера – дядю-волка по имени Теодор, который постоянно хитрит и проворачивает какие-то сомнительные схемы. Жизнь ребят полна неожиданных поворотов и забавных историй, а все постояльцы гостиницы становятся для них добрыми друзьями.