Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kalamba season 1 watch online

Kalamba season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kalamba Seasons Season 1

Kalamba 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Kalamba" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Калимба» в центре событий оказывается психиатр, который решается на сомнительный научный эксперимент. Он решает запереть в подвале жертв и обидчиков с запутанными историями. Эти люди страдают довольно редко встречающимися психологическими недугами, к которым следовало бы относиться с пониманием. Однако они встречали в жизни мало участливых людей, и им пришлось несладко. Иногда люди с тяжелыми психологическими травмами превращаются в жестоких преступников. Профессор психиатрии Виктор Мещерский хочет разобраться в том, как связаны поведение участников эксперимента и пережитый опыт.

Series rating

6.0
Rate 16 votes
"Kalamba" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more