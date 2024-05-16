В 1-м сезоне сериала «Калимба» в центре событий оказывается психиатр, который решается на сомнительный научный эксперимент. Он решает запереть в подвале жертв и обидчиков с запутанными историями. Эти люди страдают довольно редко встречающимися психологическими недугами, к которым следовало бы относиться с пониманием. Однако они встречали в жизни мало участливых людей, и им пришлось несладко. Иногда люди с тяжелыми психологическими травмами превращаются в жестоких преступников. Профессор психиатрии Виктор Мещерский хочет разобраться в том, как связаны поведение участников эксперимента и пережитый опыт.